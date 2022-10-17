В ноябре в Кыргызстане начнется зимний прием абитуриентов в вузы.
Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
По ее данным, подписан приказ министерства образования и науки об организации и проведении общереспубликанского тестирования абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения КР в 2022 году (зимний прием).
Согласно ему, тестирование пройдёт с 24 по 30 ноября.
Регистрация на общереспубликанское тестирование (для зимнего приема) по месту жительства будет проводиться в режиме онлайн с 17 по 27 октября в районных (городских) отделах образования.
Регистрация разрешена для лиц, имеющих общее среднее или среднее профессиональное образование, подтвержденное документом государственного образца, и не обучающихся в вузах в 2022-2023 учебном году.
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