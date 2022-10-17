В Кыргызстане ликвидировали управление по регулированию алкогольного рынка

Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

Ликвидировано управление Государственной налоговой службы по регулированию и контролю алкогольного рынка и оборота табачных изделий по городу Бишкеку, северному и южному регионам. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

По ее данным, это сделано в связи с образованием Государственного агентства по контролю за производством этилового спирта, алкогольной продукции при кабинете министров, в ведение которого перешли функции ликвидируемого управления.



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