Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 18

В Кемине 13-летняя девочка забеременела после изнасилования. Дело передано в суд

В Кеминском районе изнасилована 13-летняя девочка.

Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что после произошедшего девочка забеременела. В больнице ей сделали искусственные роды путем кесарева сечения.

«По некоторым данным, ребенок не выжил. Подозреваемый задержан. Он в СИЗО-1 Бишкека», — сообщили редакции.

В ГУВД Чуйской области 24.kg подтвердили факт изнасилования подростка. Однако подробности в ведомстве не стали сообщать, ссылаясь на то, что уголовное дело передано в суд.

     
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/248252/ 

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить