В Кемине 13-летняя девочка забеременела после изнасилования. Дело передано в суд

В Кеминском районе изнасилована 13-летняя девочка.

Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что после произошедшего девочка забеременела. В больнице ей сделали искусственные роды путем кесарева сечения.

«По некоторым данным, ребенок не выжил. Подозреваемый задержан. Он в СИЗО-1 Бишкека», — сообщили редакции.

В ГУВД Чуйской области 24.kg подтвердили факт изнасилования подростка. Однако подробности в ведомстве не стали сообщать, ссылаясь на то, что уголовное дело передано в суд.



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