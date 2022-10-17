В Кемине 13-летняя девочка забеременела после изнасилования. Дело передано в суд

В Кеминском районе изнасилована 13-летняя девочка.
Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Уточняется, что после произошедшего девочка забеременела. В больнице ей сделали искусственные роды путем кесарева сечения.
«По некоторым данным, ребенок не выжил. Подозреваемый задержан. Он в СИЗО-1 Бишкека», — сообщили редакции.
В ГУВД Чуйской области 24.kg подтвердили факт изнасилования подростка. Однако подробности в ведомстве не стали сообщать, ссылаясь на то, что уголовное дело передано в суд.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/248252/
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