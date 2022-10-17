В 2021 году для участия спортсменов в соревнованиях выделено 227 миллионов сомов

На неолимпийские виды спорта выделены 23 миллиона сомов.
В 2021 году для участия кыргызстанских спортсменов в различных соревнованиях выделены 227 миллионов сомов. Об этом на парламентском комитете по социальной политике сообщил заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана — директор департамента физической культуры и спорта Канат Шабданбаев.
По его словам, в прошлом году для участия в олимпийских видах спорта выделены 164 миллиона сомов, в национальных играх — 28,9 миллиона сомов.
«На неолимпийские виды спорта выделены 23 миллиона сомов. Дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий и работе с молодежью «Жаштык» выделено 11 миллионов 800 тысяч сомов», — сказал Канат Шабданбаев.
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