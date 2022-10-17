В Токмоке на скотском рынке аксакалу, которого обокрали, собрали деньги

В Токмоке у пожилого мужчины на скотском рынке украли 120 тысяч сомов.

Видео об этом появилось в соцсетях.

На кадрах видеоролика видно, как торговцы рынка, узнав о беде пожилого мужчины, стали собирать ему деньги. В итоге собрано было 117 тысяч сомов.

Благородный поступок торговец не оставил равнодушными пользователей соцсетей, многие из которых поблагодарили кыргызстанцев за помощь аксакалу.





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