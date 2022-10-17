В Бишкеке и Чуйской области завышают цены на уголь

Эти расчеты сделаны с учетом стоимости покупки угля, ГСМ, амортизации, налогов, заработных плат и прочего.
Уголь Кара-Кечинского месторождения на топливных базах ОсОО "Шабыркуль", ОсОО "Кара-Жыра" и в пунктах реализации угля в Токмаке и на объездной дороге Бишкека реализуют по 5 тысяч – 5,4 тысячи сомов. Об этом сообщается на сайте антимонопольного органа.
"По итогам проведенных работ с перевозчиками и продавцами цены были снижены как у продавцов, так и у перевозчиков до 4,6 тысячи и 4,2 тысячи сомов за тонну соответственно", – говорится в сообщении.
По данным службы, рекомендуемая цена для продажи в топливных базах и точках реализации угля, например в Аламединском районе - 4 тысячи 600 сомов за тонну. Эти расчеты сделаны с учетом стоимости покупки угля, ГСМ, амортизации, налогов, заработных плат и прочего.
URL: https://www.vb.kg/423615
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!