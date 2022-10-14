Нет механизма по отзыву депутатского мандата. Комментарий ЦИК

Механизма по отзыву депутатского мандата нет.

Об этом сообщил 24.kg член ЦИК Абдыжапар Бекматов.

По его словам, в Конституции существует такая норма. Но процедуры, закрепленной законодательно, по ее реализации нет. «Она должна быть представлена в регламенте Жогорку Кенеша. Без механизмов, отраженных в законе, отозвать мандат через сбор подписей избирателей, к примеру, или решением лидера фракции, нельзя», — сказал Абдыжапар Бекматов.

Он добавил, пока не принят новый регламент, действует правило, установленное в нынешнем варианте. Оно гласит: отозвать депутатский мандат невозможно. Народный избранник только по собственному желанию может досрочно сложить свои полномочия или они прекращаются автоматически в случае смерти парламентария.

Абдыжапар Бекматов подчеркнул: если мандата лишается депутат, пришедший в Жогорку Кенеш по партийном списку, то место выбывшего занимает тот, кто набрал вторым по счету максимальное количество голосов. При замене обязательно должен быть соблюден гендерный баланс. В случае ухода Надиры Нарматовой вакантный мандат перейдет женщине из списка партии «АтаЖурт Кыргызстан».

Отметим, сегодня участники марша за свободу слова и против давления на независимые СМИ собирали подписи за отзыв мандата у депутата Надиры Нарматовой, которая инициирует закрытие «Азаттыка», Kloop и Kaktus.media.

Отметим, накануне около 20 человек устроили митинг с требованием закрыть три независимых СМИ в Кыргызстане — «Азаттык», Kloop и Kaktus.media.

Митингующих, по их словам, поддерживает нардеп Надира Нарматова. Она в среду на заседании Жогорку Кенеша организовала сбор подписей под неким обращением к президенту с просьбой закрыть ряд СМИ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат парламента Дастан Бекешев.

Сама Надира Нарматова стала отрицать эту инициативу. Однако позже несколько народных избранников в разговоре с журналистами подтвердили, что их коллега вела сбор подписей.



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