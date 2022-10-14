ГНС аннулировала призы четырех победителей в рамках лотереи. Двое из них выиграли iPhone

ГНС аннулировала призы четырех победителей II этапа розыгрыша лотереи "Требуй чек – выиграй приз!" Решение принято комиссией по соблюдению правил лотереи.

В частности, аннулированы выигрыши четырех участников лотереи, выигравших два iPhone 13, смартфон и микроволновую печь.

Как было установлено в ходе проверки соблюдения победителями условий участия, четыре призера допустили нарушения требований лотереи.

Трое из них сканировали кассовые чеки ККМ организаций, где они непосредственно работают или работали. То есть вместо выдачи кассовых чеков потребителям/покупателям сканировали их для собственного участия в лотерее.

Четвертый победитель оказался сотрудником территориального налогового органа, накануне назначенный на должность из резерва кадров.

В результате указанные участники лотереи не получат свои выигрыши, остальным победителям призы будут вручены в ближайшие дни.

В соответствии с условием лотереи аннулированные призы переходят в призовой фонд третьего тура, который состоится 30 декабря.

По условиям организации и проведения стимулирующей лотереи "Требуй чек – выиграй приз!", участник должен отвечать ряду требований. В том числе быть совершеннолетним, иметь гражданство КР с действующим паспортом, а также быть потребителем, заказывающим, приобретающим или использующим товары (работы, услуги) исключительно для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли.

Напомним, что 1 октября 2022 года состоялся второй розыгрыш лотереи налоговой службы "Требуй чек – выиграй приз!", где в прямом эфире методом случайной выборки чисел (рандом) были определены 58 обладателей ценных призов, в том числе автомобиля.

Третий, завершающий розыгрыш лотереи состоится 30 декабря. В нем будет разыграна квартира.



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