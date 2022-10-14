Туркменским женщинам через госСМИ напомнили о «трепетном уважении жены к мужу»

В Туркменистане нередко устанавливают ограничения и запреты для женщин.

Государственная газета «Нейтральный Туркменистан» опубликовала статью, в которой напомнила о «трепетном уважении жены к мужу» и прочих особенностях речевого этикета местного населения. Об этом сообщает издание «Хроники Туркменистана».

Автор статьи под названием «Речевой этикет» считает, что в Туркменистане женам принято относиться с «трепетным уважением» к своим супругам. В частности, «женщины редко называют мужей по имени и почти всегда в разговоре упоминают о них в третьем лице», подчеркивает написавшая текст преподавательница английского языка из Мары Огулджерен Тиркишова.

По ее мнению, дети должны разговаривать с отцом только стоя, а пререкания с родителями являются и вовсе недопустимыми. Взрослым туркменистанцам свойственно в разговоре не проявлять чувств и эмоций. «Наставительно-приказные, просительные, чувственно-эмоциональные интонации в голосе мужчины считаются неуместными», — резюмирует автор статьи.

По словам Тиркишовой, туркменский этикет не теряет актуальности, благодаря четкой системе регуляции отношений, его основными ценностями являются гуманность, почтительность и скромность.

В Туркменистане нередко устанавливают ограничения и запреты для женщин. Причем введение подобных правил участилось после того, как президентом республики стал Сердар Бердымухамедов, которого местные СМИ считают «домостроевцем» и противником любых проявлений эмансипации.

Например, в Марыйском велаяте туркменистанкам пригрозили штрафами за наращивание ресниц, увеличение губ и использование ботокса. А национальные авиа- и железнодорожный перевозчик уволили десятки стюардесс и проводниц из-за маммопластики и других косметических операций.

В июне сообщалось о рейдах по магазинам женской косметики, в ходе которых проверяющие требуют изъять из продажи помаду, лак для ногтей и тушь для ресниц.

K-News