Минцифры Кыргызстана: В ЦОН Бишкека можно получить более 140 электронных услуг

Облачная электронная подпись для физических и юридических лиц;

В центрах обслуживания населения города Бишкек функционируют зоны самообслуживания, где граждане могут получить 143 услуги онлайн через Портал электронных услуг. Это позволит сэкономить время и улучшить цифровые навыки, сообщает Минцифры Кыргызстана.

В зоне самообслуживания выдаются:

— Облачная электронная подпись для физических и юридических лиц;

— справки доступные на Портале «Түндүк»;

K-News