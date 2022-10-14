Минцифры Кыргызстана: В ЦОН Бишкека можно получить более 140 электронных услуг

Облачная электронная подпись для физических и юридических лиц;
В центрах обслуживания населения города Бишкек функционируют зоны самообслуживания, где граждане могут получить 143 услуги онлайн через Портал электронных услуг. Это позволит сэкономить время и улучшить цифровые навыки, сообщает Минцифры Кыргызстана.
В зоне самообслуживания выдаются:
— Облачная электронная подпись для физических и юридических лиц;
— справки доступные на Портале «Түндүк»;
K-News
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