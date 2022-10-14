Семь депутатов ЖК хотят внести правки в скандальный закон о фейках

Депутаты напомнили, что по Конституции в Кыргызстане не допускается принятие законов, ограничивающих свободу слова.
Семь депутатов Жогорку Кенеша хотят внести правки в скандальный закон "О защите от недостоверной (ложной) информации", который был принят в августе 2021 года.Инициаторами выступают Жанар Акаев, Адахан Мадумаров, Эльмурза Сатыбалдиев, Гуля Кожокулова, Дастан Бекешев, Сеид Атамбаев и Чингиз Айдарбеков.
Депутаты напомнили, что по Конституции в Кыргызстане не допускается принятие законов, ограничивающих свободу слова. По мнению парламентариев, действие нынешнего закона, дискриминирующего представителей СМИ и установившего однобокий подход к рассмотрению дел об удалении сайта, негативно сказывается на демократических ценностях в стране и может нанести урон консолидации общества в целом.
Они напомнили о блокировке сайта газеты "Республика" и частичном ограничении работы информационного агентства "24.kg".
В справке говорится, что в правоприменительной практике есть коллизии и коррупционные составляющие. Например, отсутствует принцип состязательности сторон при рассмотрении заявлений о приостановке работы сайта или его страницы в связи с публикацией информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию заявителя.Всеми правами наделен только заявитель, при этом лицо или организация, опубликовавшее информацию, вообще никак не участвует в рассмотрении жалобы на его действия и не сможет защитить свои права.Лицо, опубликовавшее информацию, обязано исполнить решение либо обжаловать его в судебном порядке. При этом блокировка всего сайта производится сразу после вынесения решения уполномоченным госорганом. Кроме того, отсутствует какая-либо ответственность за незаконное решение.
Что предлагается: каждый может обратиться к владельцу сайта, если считает, что опубликована ложная информация, с требованием удалить ее. Здесь убрана норма, что нужно удалить все в течение 24 часов с момента обращения;если последовал отказ от удаления, то заявитель может обжаловать действия владельца сайта в порядке, определяемом предлагаемым законом. Сейчас порядок определяется кабмином.
Какой порядок обжалования предлагают депутаты: В нынешнем законе нормы о порядке действий нет.
С проектом закона можно ознакомиться на сайте Жогорку Кенеша.
today.kg
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