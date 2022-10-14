Ученик заявил, что совершит теракт в бишкекской школе. Все ради хайпа

В пресс-службе УВД Первомайского района сообщили, что данный факт зарегистрирован, начата доследственная проверка.

В социальной сети накануне появилась публикация, в которой автор поста написал, что планирует сегодня, 14 октября, совершить теракт в бишкекской школе №49 им. Толубаева.

Пользователь грозился применить пистолет Макарова, ножи и трубчатые бомбы, чтобы "убить всех до единого".

В пресс-службе УВД Первомайского района сообщили, что данный факт зарегистрирован, начата доследственная проверка.

"Сотрудниками милиции установлен ученик 7-го класса одной из столичных школ. Он пояснил, что сделал публикацию в социальной сети ради привлечения новых подписчиков и так называемого хайпа", - отметили в управлении.

В настоящее время расследование продолжается.



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