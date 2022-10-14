В Кыргызстане девочек будут прививать от вируса папилломы человека

С 14 ноября в Кыргызстане планируется дать старт вакцинации девочек от вируса папилломы человека для предотвращения заболеваемости раком шейки матки.
Информацию об этом редакции Kaktus.media подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Планируется бесплатно вакцинировать около 300 тыс. девочек в возрасте 11-14 лет. В Минздраве отметили, что рак шейки матки представляет одну из серьезнейших угроз здоровью женщин и является четвертым по распространенности видом рака у женщин. К примеру, в 2020 году в мире было зарегистрировано около 604 тыс. новых случаев этого заболевания, в том же году 342 тыс. женщин скончались от рака шейки матки.
Показатель заболеваемости раком шейки матки в Кыргызстане составил в 2020 году 15 случаев на 100 тыс. женщин, что является одним из самых высоких показателей среди стран Центральной Азии и Европейском регионе ВОЗ.
Научно-техническая группа экспертов по иммунизации дала научно-обоснованные рекомендации по внедрению ВПЧ вакцины в календарь профилактических прививок.
В ноябре этого года, согласно календарю профилактических прививок, начнется вакцинация против вируса папилломы человека, первая доза вакцины будет предоставлена 11-летним девочкам. В дополнение к основной целевой группе также рекомендовано привить девочек 12-14 лет в первый год внедрения вакцины. Ожидается, что плановая вакцинация девочек-подростков позволит в будущем предотвратить ежегодно более 600 случаев заболеваний и около 300 случаев смерти от рака шейки матки.
Во многих странах, которые внедрили вакцину ВПЧ ранее, наблюдается быстрое и значимое (до 90%) сокращение числа случаев инфекций и заболеваний, вызванных вирусом папилломы человека.
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