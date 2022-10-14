Пытки в ИВС ГУВД Джалал-Абада. Бывший начальник угрожает адвокату

Подробности рассказал журналистам сам юрист.



Бывший начальник ИВС ОВД Джалал-Абада Ислам Шералиев, осужденный за «превышение должностных полномочий», угрожает адвокату, члену координационного совета Национального центра по предупреждению пыток Нурисламу Райимжанову. Подробности рассказал журналистам сам юрист.

По его словам, есть аудиозапись, в которой Ислам Шералиев оказывает давление и нецензурно выражается, что якобы он, Райимжанов, проезжая мимо, не поздоровался, хотя сам адвокат уверяет, что не видел его.

Адвокат намерен обратиться в прокуратуру. Он считает, что неоднократные угрозы связаны с его профессиональной адвокатской деятельностью. Нурислам Райимжанов защищал человека, против которого Ислам Шералиев применял пытки. Он был оштрафован на 300 тысяч сомов.

«Получается, он не только не осознал свою вину, хотя она была полностью доказана судом, но и винит в этом других. Если со мной или с моими близкими что-нибудь случится, это будет дело рук бывшего начальника ИВС ОВД Ислама Шералиева, у которого родственники вдобавок ко всему работают в правоохранительных органах», — заключил Нурислам Райимжанов.

Ислама Шералиева обвиняют в превышении должностных полномочий. Летом 2015 года сотрудники ГУВД задержали гражданина РУз за незаконное пересечение границы и контрабанду. Его поместили в ИВС. По словам задержанного, Шералиев его систематически избивал. Сотрудники Наццентра по предупреждению пыток зафиксировали вместе с медиками побои.

По факту возбудили уголовное дело. Суд первой инстанции Шералиева оправдал, не найдя в его действиях состава преступления. Суд второй инстанции признал главу ИВС виновным, оштрафовав на 300 тысяч сомов. Адвокаты потерпевшего обжаловали приговор в Верховном суде.

Ислам Шералиев не признает себя виновным и хочет, чтобы его восстановили в прежней должности.



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