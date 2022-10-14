Правительство Швейцарии будет развивать новостройки на окраине города Ош

В Оше запустят новые проекты правительства Швейцарии.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, вице-мэр города Венера Рыскулова встретилась с послом Швейцарии в КР Оливье Бангертером.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках планируемых к реализации программ и проектов.

Оливье Бангертер отметил, что, несмотря на мировую тенденцию, сокращения финансирования программ, реализуемых правительством Швейцарии в Кыргызстане, не будет.

В ближайшей перспективе планируется запуск следующих проектов:

— Программа по поддержке сферы водопользования, сохранения водных ресурсов;

— организационная работа по повышению качества работы государственных органов и органов МСУ;

— Программа по решению вопросов с нехваткой профессиональных кадров рабочих специальностей, повышению качества знаний молодежи через сферу профтехобразования.

Посол сообщил, что посетил отдаленные микрорайоны и поселки города, ознакомился с расположенными в микрорайоне «Манас-Ата» общежитиями.

С начала 2023 года запланирована реализация проекта «Аракет» совместно с органами местного самоуправления по оказанию помощи и поддержки жителей четырех отдаленных новостроек на окраине города, в том числе общежитий в микрорайоне «Манас-Ата». В рамках малых грантов предусмотрена финансовая поддержка тех инфраструктурных проектов, которые предложат органы МСУ для данных новостроек.

«Будет также уделяться внимание вопросам содействия в решении вопросов с регистрацией граждан данных новостроек, обучению их ремеслам, вопросам трудоустройства. Проект рассчитан на четыре года, и главный его подход — не оставить никого без внимания», — отметил Оливье Бангертер.

Стороны договорились развивать и укреплять двустороннее сотрудничество во благо жителей города Оша.



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