В Токмаке мошенник взял товар на сумму больше 1 миллиона сомов и скрылся

В Токмаке задержан подозреваемый в мошенничестве.
Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
По версии следствия, в конце июня мужчина взял у потерпевшего товар на сумму больше 1 миллиона сомов под предлогом хранения, но обманул и скрылся.
«Пострадавший обратился с заявлением в милицию. Факт зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД Токмака по статье 209 (мошенничество) УК КР», — говорится в сообщении.
Сорокалетний подозреваемый задержан и водворен в ИВС Токмака. Следствие продолжается.
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