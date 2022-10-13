Чтобы не повторилась история. Эндокринологический центр закупает инсулин

Эндокринологический центр при Минздраве закупает противодиабетические препараты.

Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, объявлен тендер на приобретение нескольких видов инсулина на общую сумму 92 миллиона 685 тысяч сомов. Препараты должны быть доставлены до склада покупателя не позднее чем через 20 недель после заключения договора. Кроме того, центр покупает инсулиновые шприцы, иглы для шприцев-ручек и тест-полоски для глюкометра на 27 миллионов 314 тысяч 500 сомов.

Как объяснила 24.kg главный внештатный эндокринолог Минздрава Наталья Добрынина, это не закупка на следующий год. «Ранее кабмин выделил дополнительные средства на приобретение медикаментов, в том числе и для больных сахарным диабетом. Вот на эти средства мы и закупаем препараты, чтобы они были в запасе. На следующий год конкурс будет объявлен, скорее всего, как обычно, в марте», — сказала она.

Напомним, в начале августа в Кыргызстан поступил годовой запас инсулина «Протафан». Его поставки были приостановлены с марта. В Минздраве задержку импорта препарата объясняли увеличением сроков поставки самим заводом и срывом тендера в феврале.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/247988/