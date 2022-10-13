Участкового задержали в момент возвращения ранее полученной взятки

Сотрудника милиции подозревают в получении взятки за положительное решение по ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Сообщается, что старший участковый ОВД Кадамджайского района М. Б. получил от участника ДТП 40 тыс. сомов, в обмен на которые он обещал не привлекать того к ответственности. По этому факту возбудили уголовное дело по ст. 342 "Получение взятки" УК КР. Его задержали с поличным при возвращении части ранее полученной взятки (22 тыс. сомов) и выдворили в ИВС Баткенского РОВД.

Расследование продолжается.



URL: https://kaktus.media/468885