Участкового задержали в момент возвращения ранее полученной взятки

Сотрудника милиции подозревают в получении взятки за положительное решение по ДТП.
Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.
Сообщается, что старший участковый ОВД Кадамджайского района М. Б. получил от участника ДТП 40 тыс. сомов, в обмен на которые он обещал не привлекать того к ответственности. По этому факту возбудили уголовное дело по ст. 342 "Получение взятки" УК КР. Его задержали с поличным при возвращении части ранее полученной взятки (22 тыс. сомов) и выдворили в ИВС Баткенского РОВД.
Расследование продолжается.
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