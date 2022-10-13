Глава пресс-службы президента ответил на обвинения активиста Атая Бейшенбека

Активист Атай Бейшенбек сегодня, 13 октября, выложил скрин переписки с главой пресс-службы президента Дайырбеком Орунбековым.

В переписке Орунбеков написал: "Нужно задержать его".

Отметим, ранее активист написал пост, в котором попросил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева решить вопрос границ вместе с общественностью.

В сегодняшней публикации Бейшенбек задался вопросом, почему людей стало легко сажать.

"Мы утром встретились с Орунбековым и поговорили. Ничего внятно он не смог объяснить", - написал Бейшенбек и прикрепил скрин переписки.

"Ко мне обратились многие за комментарием по поводу обращения гражданского активиста Атая Бейшенбека к президенту Узбекистана. Ранее он требовал раскрыть протоколы.

Чтобы ответить на все вопросы общества, президент Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев поехали в Узген. Атаю Бейшенбеку было предложено поехать вместе с ними и получить информацию. Однако от Атая не было ответа. На встрече с населением рассказывалось, что мы выигрываем в результате соглашения.

Он начал учить президента Узбекистана, как вести политику, требует что-то. Нерешенные участки с Узбекистаном всегда были проблемными. Вы хорошо знаете, что были конфликты на этих участках несколько раз. В результате перестрелок погибли люди. Мы сами были свидетелем, к чему приводят неподеленные участки границ. В результате событий с Таджикистаном пролилась кровь людей.

Теперь, когда переговоры дают хорошие плоды, есть те, которые устраивают переполох в обществе. Мало того что учат нас, теперь начали учить узбекских коллег.

Хочу отметить, что такие действия отрицательно влияют на переговоры. Я считаю, что вмешательство во внутреннюю политику узбекского народа - это попытка настроить узбекистанцев против власти.

В результате такого переполоха узбекская сторона может захотеть заново переделать договор. Поэтому я обратился к Атаю Бейшенбеку. Я ему написал: "Атай, не нужно баламутить ситуацию. На звонки не отвечаешь. Мне предлагают закрыть тебя в тюрьму, так как портишь отношения между двумя народами". Это была переписка между нами. Он сделал скриншот и написал пост об этом.

Должен же быть край популизму. Такой поступок показывает воспитание человека. Он даже не отвечает на предложение работать вместе ради государства. Он опубликовал только нужную часть переписки", - написал Орунбеков и тоже приложил скрин переписки.



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