Депутаты не смогли собрать кворум и разошлись

Заседание Жогорку Кенеша 13 октября после обеденного перерыва не состоялось из-за отсутствия кворума.
В течение получаса депутаты ждали коллег, но только 40 из них прошли регистрацию.
В повестке дня, отметим, значились пять законопроектов, в том числе ужесточение законодательства в сфере безопасности дорожного движения и поправки в Уголовно-процессуальный кодекс.
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