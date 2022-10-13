Депутаты не смогли собрать кворум и разошлись

Заседание Жогорку Кенеша 13 октября после обеденного перерыва не состоялось из-за отсутствия кворума.

В течение получаса депутаты ждали коллег, но только 40 из них прошли регистрацию.

В повестке дня, отметим, значились пять законопроектов, в том числе ужесточение законодательства в сфере безопасности дорожного движения и поправки в Уголовно-процессуальный кодекс.



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