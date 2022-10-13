"Хоть завтра включим отопление". В Минэнерго просят не паниковать из-за поставок угля

Запасов угля на ТЭЦ Бишкека хватит до нового года.

Об этом сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

По его информации, они будут использовать имеющийся на складах уголь, пока не закупят дополнительно 400 тыс. тонн импортного угля для ТЭЦ столицы.

"На сегодняшний день заготовлено 242 тыс. тонн угля, в прошлом году в это время объем угля составлял 251 тыс. тонн. Отмечается небольшое отставание в поставках угля, но при этом стоит отметить, что в настоящее время ТЭЦ в этом году несет нагрузку в теплофикационном режиме 55 МВт, а в прошлом году в это время несла нагрузку 380 МВт, соответственно, расход угля был намного больше. При этом в зимние месяцы ТЭЦ будет нести электрическую и теплофикационную нагрузку согласно температурному графику наружного воздуха и объему потребления мощности Бишкека", - сказал он.

По словам министра, они готовы в любое время подать отопление в дома Бишкека.

"У нас есть положение, распоряжение выпускает мэрия Бишкека. Если несколько суток будет -8 градусов, мы включаем отопление. ТЭЦ и "Бишкектеплосеть" готовы. Мы можем даже завтра включить. Мы отслеживаем прогноз погоды, что со следующей недели будет понижение температуры. Мы готовы включить в любое время суток", - заявил он.



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