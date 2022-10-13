ГКНБ проводит расследование коррупции в судебных органах

Бишкек, "Саясат.kg". Однако в последующем указанные объекты судами трех инстанций путем вынесения заведомо неправосудных решений были выведены из под государственной собственности.

ГКНБ расследует уголовное дело по факту незаконного вывода и легализации ранее национализированного имущества, в частности коттеджей и квартир на территории пансионата "Аврора Плюс" Иссык-Кульской области.

Так, 25 мая 2010 года Декретом временного правительства КР за №43 был национализирован и передан государству земельный участок 10 га, расположенный на территории санатория "Иссык-Куль-Аврора" в селе Булан-Соготту Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области с объектами недвижимости в количестве 97 единиц, принадлежавших членам семьи К.Бакиева и его близкому окружению.

Однако в последующем указанные объекты судами трех инстанций путем вынесения заведомо неправосудных решений были выведены из под государственной собственности. При этом установлено, что судьи в виде взяток получили от заинтересованных лиц дорогостоящие коттеджи и квартиры в "Авроре Плюс", а также денежные средства в особо крупных размерах.

Также за оказание содействия в выводе из государственной собственности национализированного имущества, взятки в виде коттеджей и квартир на территории пансионата "Аврора Плюс" получили отдельные члены ременного Правительства и депутаты Жогорку Кенеша КР.

В результате интересам государства был причинен ущерб, сумма которого по предварительным подсчетам составляет более 500 миллионов сомов.

На основании собранных ГКНБ материалов, Генеральным прокурором КР в отношении экс-председателя Верховного суда КР "Д.Ф.З., экс-заместителя председателя Верховного суда КР С.Э.Э., действующих судей Верховного суда КР А.Н.М., О.К.Т. и экс-председателя Межрайонного суда города Бишкек К.К.Ж. возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 336 (Коррупция) УК КР, ведется следствие.

Кроме того, ГКНБ в рамках расследования указанных уголовных дел проводятся мероприятия по возврату государству ранее национализированного имущества семьи К.Бакиева.