"Органическое сельское хозяйство – одно из перспективных направлений КР"

Органическое сельское хозяйство – одно из важнейших и перспективных направлений Кыргызстана.

Об этом представителям СМИ рассказал министр сельского хозяйства КР Аскарбек Джаныбеков. Он рассказал, что инициируя изменения в закон "Об органическом сельском хозяйстве" были разработаны национальные стандарты качества сельскохозяйственной продукции. В настоящее время идет процесс аккредитации международного центра сертификации органической продукции. Все это создает возможность нашим фермерам продавать сельхозпродукцию по более высокой цене.

Совместно с посольствами и консульствами за рубежом отечественная продукция экспортируется в ближние и дальние страны.

Развитие рыбного хозяйства, которое было одним из приоритетных направлений сельского хозяйства Кыргызстана с каждым годом увеличивается. В 2021 году произведено 10 344 тонны и экспортировано 5183 тонны, а в 2022 году произведено 11, 83 тонны и экспортировано 2100 тонны за 8 месяцев.

Министр также добавил, что инвестиции являются основным условием экономического роста. По сравнению с прошлым годом, в текущем году на сельское хозяйство направлено 26 миллиардов сомов. Эти средства направляются на совершенствование основных направлений агропромышленного комплекса, обеспечение всех фермеров страны семенами, удобрениями, сельхозтехникой, поливной водой и технологиями.

Обеспечение продовольственной безопасности – важнейшая задача министерства сельского хозяйства. В этом году темп роста производства сельхозпродукции за 8 месяцев составил 108,5 процентов. К 2025 году министерством поставлена задача обеспечить страну самыми необходимыми социально значимыми продуктами питания не менее чем на 85 процентов.





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