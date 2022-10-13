В ЖК рассмотрели законопроект о риелторской деятельности в КР

Документ инициирован председателем кабинета министров.

На заседании ЖК 12 октября депутаты рассмотрели законопроект "О риелторской деятельности в Кыргызской Республике" в первом чтении. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Документ инициирован председателем кабинета министров.

Информацию о законопроекте представила заместитель министра экономики и коммерции КР Айнура Усенбекова. Как она отметила, законопроект направлен на регулирование отношений, возникающих в связи с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в сфере риелторской деятельности, и обеспечение единой государственной политики в данной сфере. Исключены статьи о саморегулирующих организациях (порядок создания некоммерческих организаций предусмотрен в Конституции и регулируется гражданским законодательством) о деятельности риэлтора по приобретению и созданию отдельных объектов недвижимого имущества с целью последующей их продажи или передачи в пользование (не отвечает установленным видам риелторской деятельности, а относится к деятельности девелоперских и строительных компаний) и другие противоречивые нормы. Законопроектом определены цели, задачи, переработаны отдельные нормы, включая понятийный аппарат, а также устранены бланкетные нормы.

В ходе обсуждения депутат Дастанбек Джумабеков уточнил ряд вопросов по законопроекту в части регистрации риелторской компании. Заместитель министра экономики и коммерции Айнура Усенбекова ответила, что для регистрации риелторской компании необходимо обратиться в Министерство юстиции. Депутаты Айсаракан Абдибаева, Гулшаркан Култаева отметили, что необходимо включить в законопроект норму об ответственности риелторов.

Законопроект направлен на голосование в первом чтении.





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