Правозащитники: во время протестов Иране погиб как минимум 201 человек

Она предупредила, что возможны новые жертвы из-за кровопролитных методов подавления протестующих.

По меньшей мере 201 человек, в том числе 23 ребенка, были убиты в ходе общенациональных протестов, которые сотрясают Иран. Такие цифры опубликовала базирующаяся в Осло правозащитная организация Iran Human Rights.

Она предупредила, что возможны новые жертвы из-за кровопролитных методов подавления протестующих.

IHR заявила, что по меньшей мере 108 человек были убиты за последние три недели в ходе протестов, возникших после гибели молодой иранской правозащитницы Махсы Амини, которая умерла, находясь под полицейским арестом.

Еще по меньшей мере 93 человека погибли во время столкновений в городе Захедан в юго-восточной провинции Систан-Белуджистан, которые начались после сообщения об изнасиловании девочки-подростка начальником полиции в этом регионе.

Многие из 108 смертей произошли в Курдистане в западной части Ирана, где жила Амини. В Тегеран, где она умерла, девушка приехала накануне.

Полиция нравов арестовала Амини 13 сентября, заявив, что она не соблюдает закон о ношении хиджаба, который обязывает женщин покрывать волосы в общественных местах. Три дня спустя она скончалась в больнице на фоне заявлений очевидцев и ее семьи о том, что Амини избили.

Официальные лица отвергли обвинения, заявив, что Махса умерла "из-за болезни". Ее семья говорит, что до ареста девушка была здорова.

«Международное сообщество должно предотвратить дальнейшие убийства в Курдистане», — заявил директор IHR Махмуд Амири-Могхаддам.

Протесты быстро распространились по стране после того, как официальные лица, еще до проведения расследования, опровергли, что к смерти Махсы могли быть причастны сотрудники полиции нравов. С момента начала выступлений высокопоставленные представители иранского режима, в том числе верховный лидер аятолла Али Хаменеи, выступают с заявлениями, что за беспорядками стоят "иностранные элементы".

Нынешние масштабные протесты последовали за летними беспорядками в Иране, возникшими из-за плохих условий жизни, нехватки воды и экономических трудностей, вызванных международными санкциями, наложенными в связи с ядерной программой Тегерана.

centralasian.org