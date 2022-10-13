Гибель двух шахтеров на месторождении Иштамберды. Кабмин создал комиссию

Для изучения причин отравления угарным газом на месторождении Иштамберды создана межведомственная комиссия.
Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
По ее данным, заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев поручил службе по экологической и технической безопасности при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора подготовить анализ причин утечки газа на золотодобывающей шахте компании Full Gold Mining на месторождении Иштамберды.
Минприроды поручили усилить контроль за соблюдением и обеспечением техники безопасности на объекте. Ведомству также поручили внести на заседание кабмина решение о неукоснительном соблюдении требований по обеспечению промышленной безопасности в ходе горных работ.
Зампредседателя кабмина Бакыт Торобаев выразил соболезнование семьям погибших и сообщил, что ликвидация последствий чрезвычайной ситуации на руднике в Чаткальском районе Джалал-Абадской области находится под его личным контролем.
Подчеркивается, что Full Gold Mining окажет необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.
Отметим, по данным МЧС, 11 октября в 2.29 во время утечки газа в шахте погиб 24-летний рабочий. Сегодня Минздрав сообщил о гибели еще одного шахтера и десяти пострадавших. Второму погибшему было 36 лет.
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