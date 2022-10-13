Минтранс предлагает построенные в будущем альтернативные дороги сделать платными

Построенные в будущем новые альтернативные дороги предлагают сделать платными.
С такой инициативой на заседании парламента выступил замминистра транспорта Таабалды Тиллаев.
По его словам, законопроект «О платных дорогах» направлен на будущее.
«Это в основном альтернативные дороги, которые будут построены в будущем. Я думаю, это будут стратегические и другие объездные дороги. У людей будет выбор, по какой дороге ехать», — сказал чиновник.
По его данным, в 2022 году запланировано строительство 454 километров дорог.
«330 километров уже завершили. Кроме того, по инвестпроекту запланировано заасфальтировать 150 километров дорог», — сказал Таабалды Тиллаев.
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