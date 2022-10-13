ГКНБ задержаны представители компании по добыче нефти в Кочкор-Ате

В настоящий момент продолжаются следственные действия.
ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц налоговой службы и представителей компании, занимающейся бурением скважин для добычи нефти и природного газа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным пресс-службы, уголовное дело возбуждено по статье 337 часть 2 (Злоупотребление должностным положением) УК КР,
"Со стороны налоговой службы проведена выездная плановая проверка, по вопросу соблюдения налогового законодательства КР, где выявлены факты уклонения от уплаты налоговых платежей порядка 207 млн сомов нефтедобывающей компании.
"В ходе проведения соответствующих мероприятий установлено, что координация деятельности нескольких компаний осуществлялась гражданином КНР и между взаимосвязанными компаниями документально проводились фиктивные поставки товаров, а также выполнение работ и услуг.
10 октября текущего года проведены обыски и выявлена взаимосвязь указанных компаний и их аффилированность между собой. За время следственных мероприятий в доход государства возмещено часть выявленного ущерба-порядка 60 млн. сомов. Оставшуюся часть ущерба планируют оплатить в кратчайшие сроки.
В настоящий момент продолжаются следственные действия".
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