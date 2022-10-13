Известные в Европе музыканты выступят в Бишкеке

Вход свободный.
В столице состоится концерт классической музыки с участием музыкантов с мировым именем, неоднократных победителей и лауреатов международных конкурсов – виолончелиста Тео Бросса (Штутгарт, Германия) и пианиста Максима Зеккини (Париж, Франция). Об этом сообщают организаторы мероприятия.
По ее данным, в программу концерта вошли произведения известных немецких и французских композиторов. Концерт состоится 22 октября в 18:30 в Большом зале Кыргызской Национальной филармонии им. Т. Сатылганова. Вход свободный. Концерт организован Гёте-Институтом в Казахстане и Французским Альянсом в Бишкеке при поддержке посольства Германии в Кыргызстане и посольства Франции в Кыргызстане.
URL: https://www.vb.kg/423502
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!