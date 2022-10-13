Известные в Европе музыканты выступят в Бишкеке

Вход свободный.

В столице состоится концерт классической музыки с участием музыкантов с мировым именем, неоднократных победителей и лауреатов международных конкурсов – виолончелиста Тео Бросса (Штутгарт, Германия) и пианиста Максима Зеккини (Париж, Франция). Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По ее данным, в программу концерта вошли произведения известных немецких и французских композиторов. Концерт состоится 22 октября в 18:30 в Большом зале Кыргызской Национальной филармонии им. Т. Сатылганова. Вход свободный. Концерт организован Гёте-Институтом в Казахстане и Французским Альянсом в Бишкеке при поддержке посольства Германии в Кыргызстане и посольства Франции в Кыргызстане.





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