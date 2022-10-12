Кыргызстан с начала года экспортировал в Беларусь говядину на 22 млн сомов

Об этом сообщает Нацстатком КР.

За девять месяцев этого года из Кыргызстана в Беларусь экспортировано 84 тонны замороженной говядины на сумму 22 млн 37 тыс. 400 сомов. Об этом сообщает Нацстатком КР.

Согласно данным, стоимость 1 тонны экспортированного мяса составила 262 тыс. 350 сомов, а килограмм 262,35 сома.

Добавим, средняя стоимость говядины в Кыргызстане, согласно мониторингу Нацстаткома, составляет 535 сомов за килограмм, а в начале года — 479 сомов. За 10 месяцев ее стоимость возросла почти на 12%.



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