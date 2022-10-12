В Кыргызстане отмечается снижение заболеваемости по 4 нозологическим формам

Сообщают в Департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора МЗ КР.

В Кыргызстане отмечается снижение заболеваемости по 4 нозологическим формам по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщают в Департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора МЗ КР.

По их данным, отмечается снижение заболеваемости сальмонеллезом на 10%, вирусным гепатитом С — на 16,6%, лабораторно подтверждённым COVID-19 — в 4,2 раза, клинико-эпидемиологическим COVID-19 — в 9,5 раз.

Отмечается, что по стране с начала года не зарегистрированы случаи заболеваемости паратифом, дифтерией, краснухой, вирусным гепатитом Е и Д.



Кабар