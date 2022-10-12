Сообщают в Департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора МЗ КР.
В Кыргызстане отмечается снижение заболеваемости по 4 нозологическим формам по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщают в Департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора МЗ КР.
По их данным, отмечается снижение заболеваемости сальмонеллезом на 10%, вирусным гепатитом С — на 16,6%, лабораторно подтверждённым COVID-19 — в 4,2 раза, клинико-эпидемиологическим COVID-19 — в 9,5 раз.
Отмечается, что по стране с начала года не зарегистрированы случаи заболеваемости паратифом, дифтерией, краснухой, вирусным гепатитом Е и Д.
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