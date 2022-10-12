Вторжение РТ в КР. 423 разрушенных дома непригодны для проживания

Комиссиями Гражданской защиты установлено, что поврежден 661 жилой дом.

Из них 423 непригодны для проживания, 238 нуждаются в ремонте.

Так:

В Баткене – 21 дом,

В Баткенском районе – 454,

В Лейлекском районе – 186.

В настоящее время в области снесено и расчищено 398 жилых дома. 368 из них расчищены МЧС, 30 – органами местного самоуправления. Общий объем строительного мусора составил 110 тыс. 612 м3. Осталось 25 жилых домов, которые не снесены.

Напомним, 14-17 сентября Таджикистан проявил вооруженную агрессию, атаковав кыргызские пограничные заставы и населенные пункты Баткенской области и Чон-Алайского района Ошской области с целью захвата территории Кыргызстана.

В результате вероломного спланированного военного вторжения вооруженных сил Таджикистана, по последним данным Минздрава КР, погибли 63 человека, включая военнослужащих и мирных жителей, в том числе детей; ранения получили — 198. Также разрушены и повреждены жилые дома, хозяйственные и социальные объекты, а также объекты жизнеобеспечения.



Кабар