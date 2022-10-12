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В КР впервые на закуп лекарственных средств выделено дополнительно 1 млрд сомов

В КР впервые на закуп лекарственных средств для особой категории пациентов выделено дополнительно 1 млрд сомов.

Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил заместитель министра здравоохранения КР Улан Садыков.

По его словам, средства выделены на закуп лекарственных средств для пациентов с онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом и гематологическими заболеваниями.

«Данные средства помогут покрыть годовую необходимость лекарственных препаратов для вышеуказанных пациентов. В настоящее время проводится формирование списков, разделение суммы на фрагменты и прорабатываются технические моменты. Первые тендера начали уже проводиться, работа в данном направлении продолжается», - сказал он.


Кабар

           

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