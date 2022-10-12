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Подробности Общество Просмотров: 14

Спикеры и главы международных организаций поздравили Нурланбека Шакиева с назначением на должность торага ЖК КР

Спикеры и главы международных организаций поздравили Нурланбека Шакиева с назначением на должность тораги (спикера) Жогорку Кенеша КР. По данным пресс-службы ЖК КР, поздравления направили: - председатель Совета федерации федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко; - председатель Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев; - председатель Мажилиса парламента республики Казахстан Ерлан Кошанов; - генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) Мехмет Сурейя Эр; - председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Кабар