Спикеры и главы международных организаций поздравили Нурланбека Шакиева с назначением на должность торага ЖК КР

Спикеры и главы международных организаций поздравили Нурланбека Шакиева с назначением на должность тораги (спикера) Жогорку Кенеша КР.
По данным пресс-службы ЖК КР, поздравления направили:
- председатель Совета федерации федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко;
- председатель Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев;
- председатель Мажилиса парламента республики Казахстан Ерлан Кошанов;
- генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) Мехмет Сурейя Эр;
- председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.
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