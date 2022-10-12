В УПСМ рассказали, как у служебной машины появились штрафы на 21,5 тысячи сомов

Пользователи решили проверить служебную машину через портал Carcheck.
В управлении Патрульной службы милиции Бишкека прокомментировали неуплаченные штрафы за нарушения Правил дорожного движения на сумму в 21 тысячу 500 сомов, которые числятся за одной из их служебных машин. В пресс-службе ведомства 24.kg сообщили, что намерены оспорить их.
«У машины с государственным номером 01KG016VD, действительно, есть штрафы по проекту «Безопасный город», но многие из них получены во время службы. Мы подали ходатайство в центр мониторинга с уточнением, что в момент фиксации штрафов на машине были включены проблесковые маячки. Обращение находится на рассмотрении», — проинформировали редакцию.
Ранее в соцсетях появился видеоролик, снятый сотрудниками Патрульной милиции Бишкека. В нем инспектор напоминает водителям о соблюдении Правил дорожного движения и показывает новую служебную машину, намекая на то, что скрыться от нее у нарушителей не получится. Пользователи решили проверить служебную машину через портал Carcheck. Выяснилось, что за ней числится семь неоплаченных штрафов на общую сумму в 21 тысячу 500 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/247838/
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