Девушек поддержат в 40 домах. Художница посвятила рисунок девочкам Кыргызстана

Художница Татьяна Зеленская посвятила арт-рисунок девочкам Кыргызстана.
Картину она опубликовала на своей странице Facebook.
«Кызга 40 үйдөн колдоо» («Девочек поддержат в 40 домах»). Это антоним пословицы «Кызга 40 үйдөн тыюу» («Девочек должны ограничивать в 40 домах»). К Международному дню девочек», — написала художница.
Отметим, Международный день девочек посвящен специфическим проблемам и угрозам, которым подвергаются дети женского пола, отмечающийся 11 октября. Провозглашен ООН в 2012 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/247859/
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