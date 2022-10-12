Девушек поддержат в 40 домах. Художница посвятила рисунок девочкам Кыргызстана

Художница Татьяна Зеленская посвятила арт-рисунок девочкам Кыргызстана.

Картину она опубликовала на своей странице Facebook.

«Кызга 40 үйдөн колдоо» («Девочек поддержат в 40 домах»). Это антоним пословицы «Кызга 40 үйдөн тыюу» («Девочек должны ограничивать в 40 домах»). К Международному дню девочек», — написала художница.

Отметим, Международный день девочек посвящен специфическим проблемам и угрозам, которым подвергаются дети женского пола, отмечающийся 11 октября. Провозглашен ООН в 2012 году.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/247859/