Чем вызвана нехватка общественного транспорта в Бишкеке, объяснил чиновник

По его словам, на сегодня в транспортной отрасли сложилась тяжелая ситуация.

Директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкека Максат Нусувалиев в интервью АКИpress заявил, что в настоящее время в сфере общественного транспорта [в Бишкеке] наблюдается отток водителей в другие сферы деятельности и за рубеж.

"Это связано с повышением цен на дизельное топливо, запасные части для эксплуатации транспортных средств. Муниципалитетом ведутся работы по приобретению большеместных комфортабельных автобусов в количестве 260 единиц и электробусов в количестве 120 единиц. После приобретения и запуска планируется улучшить качество обслуживания пассажиров в общественном транспорте", - пообещал глава муниципального департамента транспорта.

По его словам, на сегодня в транспортной отрасли сложилась тяжелая ситуация.

"С момента последнего пересмотра тарифов в сентябре 2021 года значительно увеличилась стоимость ГСМ, запасных частей и других обязательных расходов. Действующие тарифы на проезд в общественном транспорте были установлены с 1 ноября 2021 года, но фактическая себестоимость перевозки пассажиров и багажа превысила действующий тариф за наличный расчет. В результате у транспортных предприятий образовалась нехватка оборотных средств, задолженность за материалы и по заработной плате. Отсутствие средств на приобретение запасных частей транспортных средств привело к сокращению выходов транспорта на маршрут, увеличению времени ожидания пассажиров, а соответственно и к росту жалоб граждан по работе общественного транспорта", - сказал Нусувалиев.





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