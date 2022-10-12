Мужчина ограбил старушку и обманул сотрудника ломбарда. Оба его простили

И то, и другое он совершил 23 июля 2022 года с разницей в несколько часов.
Ранее судимый бишкекчанин Н.А. – со средним образованием, женатый, временно неработающий – в один день совершил два преступления против собственности: открытое завладение чужим имуществом (грабеж) и завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество).
И то, и другое он совершил 23 июля 2022 года с разницей в несколько часов.
Около трех часов дня в новостройке "Бакай-Ата" набросился на 80-летнюю прохожую. Воспользовавшись тем, что отпор пенсионерка дать была не состоянии, сорвал у ней с шеи золотую цепочку с кулоном стоимостью 60 тысяч сомов.
Ближе к вечеру уже в центре города заложил эту цепочку в ломбард за 15 тысяч, уверив приемщика, что вещица принадлежит лично ему, а продает по дешевке, потому что очень нужны деньги. Деньги, кстати, Н. потратил в тот же день.
Уголовное дело о двух преступлениях Н. рассмотрел Свердловский районный суд. И прекратил уголовное преследование обвиняемого: оба потерпевших (и бабушка, и молодой работник ломбарда) его великодушно простили и отказались от претензий.
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