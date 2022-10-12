В Кыргызстане расширят список лекарств, отпускаемых исключительно по рецепту

Проект предложения вынесен на общественное обсуждение.
Министерство здравоохранения Кыргызстана предлагает расширить перечень лекарств, отпускаемых исключительно по рецепту. Проект предложения вынесен на общественное обсуждение.
Сейчас в списке 38 медикаментов. В Минздраве отмечают, что его надо дополнить, поскольку ввозят новые лекарства, вызывающие привыкаемость. Если их употреблять без назначения, без дозировки, то можно достигнуть наркотического опьянения, а потом впасть в кому.
Перечень увеличат на 78 препаратов. Отдельными пунктами идут смеси, растворы, эфирные масла, соли, которые также оказывают действие на центральную нервную систему.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/247840/
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