Сколько компаний-перевозчиков обслуживают Бишкек

Общая сумма денежных средств, полученных с 1 августа 2022 года по 13 сентября 2022 года, составляет 1 миллион 270 тысяч 800 сомов.

Директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек Максат Нусувалиев в интервью АКИpress рассказал, сколько компаний-перевозчиков сегодня обслуживают Бишкек.

"Пассажирские перевозки по городу Бишкек осуществляются муниципальными предприятиями "Бишкекское троллейбусное управление", "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" и "Управление пассажирскими перевозками", а также частными перевозчиками - микроавтобусные и автобусные маршруты", - сообщил чиновник.

По его словам, МП "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" обслуживает 8 городских маршрутов: №6, №7, №8, №18, №36, №38, №42, №48). Численность подвижного состава - 477 единиц автобусов, из них 300 автобусов подлежат списанию, 40-50 автобусов требуют капитального ремонта (замена запчастей). Из 127 автобусов по сменно выходят на линию в среднем 75 единиц, из них 25 автобусов работают на газовом топливе.

МП "Бишкекское троллейбусное управление" - всего выпуск троллейбусов в среднем ежедневно составляет 130 единиц. На балансе - 183 троллейбуса, из которых 3 - учебных, 1 - грузовой. Из них 100 троллейбусов низкопольной формации, 83 троллейбуса предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья. МП "БТУ" осуществляет перевозку пассажиров по 11 маршрутам: №2, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №14, №17.

"Кроме того, согласно распоряжения мэрии города Бишкек от 8 июня 2022 года №110-р, в целях повышения эффективности деятельности Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек в сфере обеспечения функционирования общественного пассажирского транспорта отделом подготовлены все необходимые документы для создания муниципального предприятия "Управление пассажирских перевозок" Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек. Приказом департамента от 14 июня 2022 года №126-п создано вышеуказанное муниципальное предприятие. И на сегодня МП "Управление пассажирских перевозок" обслуживает 23 микроавтобусных маршрута: №102, № 120, №113, №129, №131, №133, №139, №143, №150, №161, №168, №173, №176, №177, №179, №185, №200, №212, 227, №240, №260, №265, №295. Численность подвижного состава - 418 мироавтобусов с ежедневным средним выходом на линию 360 микроавтобусов", - сказал Максат Нусувалиев.

Он отметил, что водители данных маршрутов ежемесячно выплачивают денежные средства в размере 1200 сомов согласно договору. Общая сумма денежных средств, полученных с 1 августа 2022 года по 13 сентября 2022 года, составляет 1 миллион 270 тысяч 800 сомов.

Наряду с муниципальным транспортом на маршруты города ежедневно выезжают до 1800 единиц микроавтобусов от 31 частной фирмы, обслуживающих 70 микроавтобусных маршрутов.

Частная автобусная компания "Эко Пассажирские Перевозки", которая обслуживает по маршрутам №2, №9, №10, №11, №12, №17, №21, №34, №35, №41, №46 эксплуатирует 138 автобусов.

ОсОО "Аламедин Авто Транс" по автобусному маршруту №71 с плановым выходом 4 единиц автобусов.





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