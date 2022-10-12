Чтобы стать депутатом ЖК, гражданин купил диплом

Четыре года прослужил в госохране.

Первомайский суд оштрафовал на 700 расчетных показателей (70 тысяч сомов) уважаемого человека, одного из лидеров кыргызской диаспоры в России, 52-летнего Т.П.

Он родился в Джалал-Абадской области. Окончил среднюю школу, а после до 2000 года занимался частным предпринимательством.

Четыре года прослужил в госохране.

А осенью прошлого года решил баллотироваться в Жогорку Кенеш в составе одной из политических партий. Но тут вышла загвоздка: чтобы стать депутатом, необходимо высшее образование, которого у Т.П. нет и не было.

Следствие по этому уголовному делу так и не докопалось, где, у кого и при каких обстоятельствах потенциальный депутат приобрел диплом Кыргызского национального университета по специальности "Бухгалтер-экономист". Поэтому судили Т.П. одного, без сообщников.



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