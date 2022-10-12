#полезно. Причины и профилактика раздражительности

Специалисты Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации подготовили материал о синдроме раздражительности и дали советы, как перестать раздражаться.

Несмотря на преимущества научно-технического прогресса, по данным специалистов, чрезмерное использование гаджетов негативно сказывается на нашем физическом и психическом здоровье.

"Переизбыток информации влияет на наше психоэмоциональное состояние. Мы все временами испытываем негативные эмоции, но если человек уже не может с ними совладать и необоснованно яро реагирует на что-либо, то это уже говорит о синдроме раздражительности", - пояснили в РЦУЗ.

По словам специалистов, раздражительность - это состояние человека, реакция на недружелюбную обстановку в его жизни, и если течение его длительное, то оно оказывает негативное влияние на трудоспособность, на принятие адекватных решений, одновременно ухудшая качество жизни.

Раздражение может перерастать в более сильные негативные эмоции - гнев и даже ненависть. Такое состояние не только осложняет жизнь человека, но и нарушает его взаимосвязь с окружающим миром.

Причины возникновения раздражительности:

сильное напряжение на работе;

хроническая усталость;

хронические болезни;

посттравматические состояния;

эмоциональное выгорание на работе и в личной жизни;

сильными внешними раздражителями могут быть и проблемы дома, жизненные неудачи, межличностные отношения и многое другое.

Раздражительность поддается коррекции, и если своевременно обратить на проблему должное внимание, обратиться к специалисту - психиатру или психологу, симптомы исчезают бесследно.

Профилактика раздражительности:

Отвлекитесь от ситуации. Если вы чувствуете раздражительность, приближающуюся вспышку гнева, то постарайтесь соблюдать дистанцию. Можно выйти в другую комнату или даже на улицу. После прогулки вы сможете взглянуть на проблему иначе, либо просто дайте себе отдых для более рационального подхода.

Анализируйте. Подумайте, что выводит вас из себя чаще всего, можете ли вы избавиться от этой проблемы или ослабить ее воздействие? Не "мудрите": если вас раздражают пробки на дорогах, воспользуйтесь велосипедом или пройдитесь пешком, если вы на дух не переносите нового официанта, сходите на обед или ужин в другое кафе.

Занимайтесь спортом. Боксерская груша поможет выплеснуть негативные эмоции, кардионагрузки - стабилизировать давление, а занятия йогой - обрести гармонию с самим собой. Выбирайте виды спорта, которые вам по душе.

Не кричите. Когда вы повышаете голос, то позволяете агрессии полностью захватить себя. Более действенно будет высказать свою позицию спокойным тоном.

Вспомните смешную историю, заставьте себя улыбнуться или посмеяться. Такой способ является своего рода самообманом: "принудительная" улыбка заставит ваш мозг настроиться на позитивный лад, и настроение улучшится само собой.

Если приступ агрессии накрыл вас дома, то, как говорится, стоит направить энергию в мирных целях, например, заняться уборкой.

Любой человек нуждается в отдыхе. Увеличьте часы сна, снизьте темп жизни.

При необходимости принимайте успокаивающие чаи и отвары.

Реже мысленно возвращайтесь в прошлое. Специалисты утверждают, что при мыслях о былом негативном опыте в организме запускаются те же процессы, что и во время прошедших событий. Например, учащается пульс и поднимается кровяное давление.



URL: https://kaktus.media/468732