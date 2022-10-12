Министр рассказал об услугах посредников за 40 тысяч рублей для мигрантов в Сахарово

В Кыргызстане будут открыты миграционные центры для трудоустройства в России.

Об этом сообщил министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев.

По словам Базарбаева, во время поездки в Москву делегация министерства посетила миграционный центр в Сахарово и с трудом нашла там кыргызстанцев.

"В ходе разговора с кыргызстанцами мы выяснили, что существуют посредники, которые наживаются на незнании. Например, за все разрешительные документы в Сахарово нужно заплатить около 7 тыс. рублей, при этом посредники берут с трудовых мигрантов почти 40 тыс. рублей. И это делают наши граждане, это возмутительно", - сказал министр.

Базарбаев также сообщил, что до конца года ожидается приезд российских коллег, которые должны рассмотреть возможность открытия миграционных центров в Кыргызстане. Их запуск поможет трудовым мигрантам получить все разрешительные документы, не выезжая из страны.



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