Подписан указ о дополнительных мерах по восстановлению сел Баткенского района

Министерству финансов поручено выделить органам местного самоуправления денежные средства.



Садыр Жапаров подписал указ о дополнительных мерах по восстановлению отдельных населенных пунктов Баткенского района, пострадавших в результате вооруженного конфликта 14-17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Для полного восстановления населенных пунктов Капчыгай и Достук, а также создания необходимых и равных условий для жителей одобрено предложение Государственной комиссии по восстановлению и развитию административно-территориальных единиц, поврежденных и разрушенных в результате вооруженного конфликта в Баткенской и Ошской областях, о полном сносе жилых домов с последующим строительством новых.

Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно c Министерством чрезвычайных ситуаций и полномочным представителем президента в Баткенской области поручено разработать генеральные планы и снести индивидуальные жилые дома в селах Капчыгай и Достук.

Документы на вновь возводимые дома будут выдаваться собственникам на безвозмездной основе одновременно с завершением строительных работ.

Министерству финансов поручено выделить органам местного самоуправления денежные средства.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.



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