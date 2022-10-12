Два золота, серебро и бронза у кыргызстанцев на соревнованиях по карате-до

В турнире принимали участие 800 спортсменов из 12 стран Азии.



Сборная Кыргызстана завоевала два золота, серебро и бронзу на международных соревнованиях по карате-до кекушинкай (KWF), которые завершились в Астане. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта при Минкультуры.

По его данным, первое место у Айдына Махмудова (абсолютная весовая категория) и Нурмухаммада Каниметова (юниоры до 65 килограммов). Серебряную медаль завоевал Шамиль Орозбек уулу (возрастная группа 16 лет, до 55 кг). На третьем месте — Александр Шевченко (возрастная группа 10-11 лет, до 35 кг).

В турнире принимали участие 800 спортсменов из 12 стран Азии.





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