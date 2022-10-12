Более 800 тысяч кыргызстанцев находятся на заработках за пределами страны

Более 800 тысяч граждан Кыргызстана находятся на заработках за пределами страны.
Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции.
По его данным, около 80 процентов кыргызстанцев работает в России — около 680,5 тысячи человек.
«В Турции и Казахстане — по 35 тысяч человек, Канаде, США — 26 тысяч, Германии, Польше — 11,2 тысячи, Южной Корее — 6,4 тысячи, Узбекистане — 5 тысяч, ОАЭ — 5 тысяч, Англии — 3 тысячи», — сообщили в ведомстве.
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