Молодежь Кыргызстана проявляет большой интерес к корейской культуре

На прошлой неделе в столице состоялся конкурс посла Республики Корея по ораторскому искусству на корейском языке 2022.
На прошлой неделе в столице состоялся конкурс посла Республики Корея по ораторскому искусству на корейском языке 2022. Открыли мероприятие чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея, господин Ли Вонджэ, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Союзбек Надырбеков, который выступил с речью на корейском языке.
Данное мероприятие проводится третий раз и оно приурочено к 30-летию дипломатических отношений между Кыргызстаном и Республикой Корея. В нем приняли участие школьники и студенты, которые изучают корейский язык.
Победители:
1 место Кубат кызы Элима
2 место Ашыралиева Ажара, Торобай кызы Гулназ
3 место Сыдыкбекова Сезим, Ибраимова Адель
URL: https://www.vb.kg/423447
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