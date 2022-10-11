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Молодежь Кыргызстана проявляет большой интерес к корейской культуре

На прошлой неделе в столице состоялся конкурс посла Республики Корея по ораторскому искусству на корейском языке 2022.

На прошлой неделе в столице состоялся конкурс посла Республики Корея по ораторскому искусству на корейском языке 2022. Открыли мероприятие чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея, господин Ли Вонджэ, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Союзбек Надырбеков, который выступил с речью на корейском языке.

Данное мероприятие проводится третий раз и оно приурочено к 30-летию дипломатических отношений между Кыргызстаном и Республикой Корея. В нем приняли участие школьники и студенты, которые изучают корейский язык.

Победители:

1 место Кубат кызы Элима

2 место Ашыралиева Ажара, Торобай кызы Гулназ

3 место Сыдыкбекова Сезим, Ибраимова Адель

 

URL: https://www.vb.kg/423447
 

           

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