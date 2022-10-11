Помощь по соцконтракту. Деньги наличными людям не выдают

Он напомнил, что в начале года проект пилотировали в Джумгальском и Кадамджайском районах.
Людям, отобранным для получения социального контракта, деньги наличными не выдаются. Об этом на пресс-конференции сообщил министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев.
Он напомнил, что в начале года проект пилотировали в Джумгальском и Кадамджайском районах.
«Там 100 семей получили по 100 тысяч сомов для запуска собственного дела. И пилот удачно реализован. Первый месяц мы обучали всех наших людей финансовой грамотности, объясняли, что такое деньги, как их распределять. Это наука — управлять деньгами. А многих этому не обучали. Второй месяц учили, как писать бизнес-проекты. После этого люди уже подавали заявки на участие в конкурсе. От того, что пилотный проект был хорошо реализован, государство выделило более 290 миллионов сомов на соцконтракт. Его получат по 50 семей в каждом районе и городе», — сказал чиновник.
Он добавил, что всех получателей обучают финграмотности.
«После заключения контракта они не получают деньги наличными. Только в банке. За каждым, скажем так, привязываем сотрудника, он смотрит, что написано в бизнес-проекте, что в платежке. Стараемся максимально контролировать. До сегодняшнего дня не было случаев, чтобы возникали сложности», — заметил Кудайберген Базарбаев.
По его словам, в 2023 году программой планируется охватить 10 тысяч семей.
«Наши люди не должны ждать, когда их возьмут на работу, а должны сами выходить из бедности. Надеемся, что новые формы принесут успешные результаты. Самое главное, мы создаем еще и атмосферу оптимизма, люди начинают верить, что это возможно», — заключил министр.
Социальный контракт — соглашение между малообеспеченными семьями и государством, в соответствии с которым семьи получают денежный грант для начала приносящей доход деятельности вместе с комплексным пакетом поддержки. Он включает обучение финансовой грамотности, помощь в разработке бизнес-плана, профессиональное или сельскохозяйственное обучение, социальные услуги и наставничество для успешного ведения долгосрочного бизнеса, связанного с получением средств к существованию.
Проект ориентирован на домохозяйства, живущие за национальной чертой бедности, с бизнес-идеями, начальными активами и базовыми знаниями для предлагаемых видов деятельности, таких как животноводство, продажа молочных продуктов, швейные услуги, теплицы и другие инициативы.
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