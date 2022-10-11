Украина остановит экспорт электроэнергии в ЕС из-за атак России

Министерство энергетики Украины сообщило, что с 11 октября прекратит экспорт электроэнергии в Евросоюз.
Это необходимо для стабилизации энергетической системы после массированного ракетного удара со стороны России.
Ведомство обвинило Москву в энергетическом терроре против Украины и усилении энергетического давления на Евросоюз.
Минэнерго напомнило, что Киев выполнял свои обязательства перед ЕС даже во время остановки Запорожской АЭС, но массированные обстрелы энергообъектов в понедельник заставляют остановить экспорт электроэнергии.
Города Украины подверглись утром в понедельник массированным ракетным ударам. Сообщается об ударах по столице страны Киеву, а также Днепру, Харькову, Житомиру, Николаеву, Кривому Рогу, ряду городов Западной Украины. Есть погибшие и пострадавшие. Удары наносятся волнами в течение всего дня. Атака была крупнейшей с начала российского нападения на Украину 24 февраля.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атаке подверглась вся территория страны, а главной её целью стали гражданские объекты, прежде всего объекты энергетики.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности обвинил Украину в подготовке и совершении терактов на территории России, в частности подрыве Крымского моста, и назвал ракетный удар ответным. О решениях, принятых на Совбезе, не сообщалось.
centralasian.org
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