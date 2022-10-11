В магазинах Ташкента наблюдается дефицит молока

Узбекистанские потребители сообщают, что в магазинах Ташкента наблюдается дефицит пакетированного молока отечественного производства.

Пользователи социальных сетей пишут, что с прилавков супермаркетов исчезла продукция таких дешевых местных молочных брендов, как «Лактел»​ и «Мусаффо»​.

Как удалось выяснить «Озодлику», в сети супермаркетов Korzinka в Ташкенте ввели ограничение на продажу пакетированного молока отечественного производства – одному покупателю продают не более трех или четырех пакетов молока.

– Есть ограничение на продажу произведенного в Узбекистане пакетированного молока «Лактель» и «Мусаффо» 1,2 и 3.2-%. Одному человеку мы можем продать только четыре пакета и не более. Согласно внутреннему регламенту, такое ограничение введено для того, чтобы молока хватило всем клиентам, – сказал один из сотрудников супермаркета Korzinka в Ташкенте.

На полках сети супермаркетов Korzinka можно найти и пакетированное молоко, импортированное из России или стран Балтии. Однако импортное молоко стоит на 30-40 процентов дороже, чем местное.

– Молоко «Простоквашино» 1,5-процентной жирности стоит 24 590 сумов (2,2 доллара), такое же молоко 2,5-процентной жирности – 27 590 сумов (2,4 доллара). А пакетированное молоко «Лактель» и «Мусоффо» стоит 14 490 сумов (1,3 доллара). Но сейчас этого молока нет в наших супермаркетах, – говорит один из сотрудников супермаркета «Макро» в Ташкенте.

Дефицит пакетированного молока местного производства спровоцировал резкий рост цен на данную продукцию импортного производства. К примеру, в августе этого года в супермаркетах Korzinka молоко российского бренда «Простоквашино» жирностью 3,2% стоило на 10 тысяч сумов дешевле – 14 490 сумов ($1,3).

Продавцы продуктовых магазинов в Ташкенте говорят, что местные производители приостановили поставку молочной продукции.

– Вот уже две недели, как мы не получаем молочную продукцию местного производства. Говорят, что есть проблема с расфасовкой, – говорит сотрудник супермаркета «Макро».

Между тем пользователи соцсетей пишут, что основной причиной роста цен на пакетированное молоко и исчезновения этой продукции с прилавков магазинов является уход шведско-швейцарской компании Tetra Pak с российского рынка в связи с полномасштабным нападением на Украину. Отметим, что Tetra Pak является одним из крупнейших мировых производителей упаковочных материалов для пищевой продукции.

В Узбекистане нет компаний по производству упаковочных материалов для пищевой продукции. До начала войны в Украине упаковочные материалы в Узбекистан поставляли российские заводы.

Специалисты считают, что в сложившейся ситуации для решения проблемы с дефицитом пакетированного молока Узбекистан может покупать упаковочные материалы для пищевой продукции в Европе или же перейти на систему розлива молока в стеклянную тару или пакеты из полиэтиленовой пленки. Однако этот процесс требует времени.

Специалисты говорят, что трудности с поставками молочной продукции связаны и с другими причинами.

Усмонбек Шарипов, коммерческий директор базирующейся в Янгиарыкском районе Хорезмской области частной компании «Тилло домор», которая является одним из крупнейших предприятий молочной промышленности Узбекистана, сказал, что в последние три месяца в области значительно уменьшилась поставка молока.

– Эта проблема наблюдается с августа месяца. В результате, наш завод не может работать на полную мощность. Нет молока. Это влияет на цены и на остальные виды молочной продукции. Сейчас мы совместно с нашими австрийскими партнерами завершаем строительство завода по переработке молока в количестве 100 тонн в сутки. Но из-за сложившейся ситуации думаем начать с мощностью 50 тонн в сутки, – говорит Усмонбек Шарипов.

Дефицит пакетированного молока наблюдается в основном в столичных продуктовых магазинах. Но, по словам специалистов, в ближайшее время эта проблема может возникнуть и в других регионах Узбекистана.

В Узбекистане ежегодно производится более 10 миллиона тонн молока. С 2015 года Узбекистан входит в топ-20 стран по объемам производства молока. А в 2019 году республика поднялась на 17 позицию с 10,5 млн тонн.

С января по июль текущего года Узбекистан импортировал 22,3 тысячи тонн молочных продуктов из 30 зарубежных стран.

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